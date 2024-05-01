В Новосибирске МЧС напомнило об особом противопожарном режиме в майские праздники

О противопожарном режиме напомнили сотрудники МЧС.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, в регионе до 13 мая будет действовать особый противопожарный режим.

"Впереди длительные выходные дни, горожане массово выезжают на дачи и за город. Садово-огородные работы, благоустройство придомовых территорий, пикники на природе, как правило, приводят к осложнению пожарной обстановки", — написали в социальной сети "ВКонтакте" в группе "МЧС России Новосибирская область".

Пожарные напоминают о том, что сейчас нельзя жарить шашлыки на природе и жечь траву, так как это может привести к возгоранию территорий.

Напомним, что в Новосибирской области в лесопарке Синягина произошел пожар из-за шашлычников.