В Новосибирске планируют снести два дома около Монумента Славы

В Новосибирске снесут два дома возле Монумента Славы из-за аварийного состояния.

На сайте мэрии Новосибирска опубликовали документ, который гласит, что на улице Пархоменко снесут два кирпичных дома. Причина — их аварийное состояние.

Дома по адресу улица Пархоменко 1-й переулок, 8 и Пархоменко 1-й переулок, 10 признали аварийными и подлежащими сносу до 2033 года. Начать расселение планируют уже в текущем году.

Уточняется, что домам около 92 лет.

Напомним, что в Новосибирске хотят снести 40 ветхих и аварийных домов.