В Новосибирске спасли шесть человек во время пожара на балконе

В Новосибирске произошел пожар на балконе в одной из квартир на улице Выборная.

В Новосибирске на улице Выборная произошел пожар на балконе одной из квартир. Шесть человек были спасены пожарными и эвакуированы по лестничным маршам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Инцидент случился в девятиэтажном доме в Октябрьском районе в 12:11. Пожар начался на восьмом этаже на балконе. Первые пожарные расчеты прибыли на место всего за пять минут после вызова. Из окон на восьмом этаже шел густой черный дым.

Спустя 17 минут после прибытия пожарные ликвидировали открытое горение. На общем балконе горели домашние вещи и мебель на площади пять квадратных метров. Шесть человек были спасены сотрудниками МЧС при помощи спасательных устройств, а еще 40 человек, включая восемь детей, самостоятельно покинули здание. В результате пожара никто не пострадал.



Напомним, в Новосибирске на территории детского сада «Росинка» образовалась яма.