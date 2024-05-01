В Новосибирске впервые покажут картины художника Архипа Куинджи

В Новосибирске впервые прибудут картины Архипа Куинджи.

С 17 мая в Новосибирском государственном художественном музее и Государственном Русском музее новосибирцам будут представлены картины художника Архипа Куинджи. Об этом сообщили в региональном Министерстве культуры.

Архип Куинджи – один из самых уважаемых художников в мире. В 2019 году неизвестные украли картину «Ай-Петри. Крым» с выставки в Третьяковской галерее. Позже ее нашли в Одинцовском районе Подмосковья.

Теперь жители Новосибирска смогут насладиться творчеством известного художника. По информации регионального Минкульта, на выставке будут представлены 36 произведений из коллекции Государственного Русского музея, а также 3 произведения из коллекции Новосибирского государственного художественного музея.

Экспозиция будет включать не только завершенные произведения, но и этюды, эскизы, созданные Куинджи в период затворничества, когда он прекратил официальную творческую деятельность.

Замминистр культуры Новосибирской области Владимир Деев отметил, что выставка Архипа Куинджи – это пример насыщенной и содержательной деятельности Новосибирского государственного художественного музея, которая предоставляет возможность увидеть шедевры известных художников, не покидая региона.