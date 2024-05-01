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общество

В Новосибирской области нашли здания для съемок фильмов ужасов

Фото: Пивоваренный завод т-ва «Братья Елинек». russgothic.ru

Необычные готические здания нашли в Новосибирской области.

На сайте Russgothic.ru появился проект “Готика в России”, где показали каталог из двух тысяч построек в готическом стиле.

В проекте также оказались и места из Новосибирской области.

Первое место занял Бугринский солодовенный завод на левом берегу Новосибирска, далее – Андреевское училище, третье место досталось бывшей католической церкви Каинска и четвертое с пятым местом заняли католическая церковь Св. Казимира и пивоваренный завод т-ва “Братья Елинек”.

Напомним, что жители Новосибирской области пожаловались на состояние кладбища.

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Валерия Митрохина
Журналист

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