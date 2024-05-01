В Новосибирскую область прилетели редкие белолицые птицы

Редкие белолицые птицы прилетели этой весной в Новосибирскую область.

Как сообщает портал VN.ru, в Новосибирской области на озеро Банное весной вернулись краснокнижные утки-савки и другие представители уникальных птиц.

Уточняется, что белоголовая савка считается одним из главных претендентов на статус полностью исчезнувшего вида.

А по словам заведующего Карасукским научным стационаром Владимира Шило, летом этого года планируется выпустить на озеро ещё не менее 20 редких уток.

“У савок довольно специфические требования к среде обитания. Они питаются в основном придонными беспозвоночными. Это моллюски и личинки”, — рассказал орнитолог Алексей Яновский.

Напомним, что в Новосибирске появились опасные ежи.