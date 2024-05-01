Вадим Епанчинцев стал новым главным тренером новосибирского хоккейного клуба «Сибирь»

Стал известен главный тренер ХК «Сибирь» в Новосибирске.

На сайте клуба Континентальной хоккейной лиги появилась информации о новом главном тренере новосибирского ХК «Сибирь» — им стал Вадим Епанчинцев.

«ХК "Сибирь" подписал двухлетний контракт с 48-летним специалистом Вадимом Епанчинцевым, который займет пост главного тренера команды» — передали на сайте.

Известно, что Вадим Епанчинцев выступал за «Южный Урал», «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Металлург», «Северсталь», «Ак Барс», «Химик», «Атлант», «Нефтехимик», а также «Кливленд Ламберджэкс» и «Хэмптон-Роудс Эдмирал».

Напомним, что сборная России по хоккею выиграла международный турнир на «Сибирь-Арене» в Новосибирске.