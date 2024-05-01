Жителей Новосибирска ждут затяжные дожди и +24 градуса в мае

Стала известна погода в мае в Новосибирске.

По данным сервиса “Яндекс.Погода”, в Новосибирске с 1 по 3 мая днем ожидается до +9 градусов, после чего всю неделю температура воздуха будет держаться на отметке +14 градусов тепла.

Как сообщают синоптики, 9 мая ожидается максимальная температура до +24 градусов. А до конца мая температура воздуха будет варьироваться в пределах от +9 до +15 градусов.

Однако 2, 13, 14, 20, 23 и 27 мая ожидаются дожди, но теплая погода сохранится.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что по числу электросамокатов Новосибирск обошел города Сибири.