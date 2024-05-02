Банк созывает акционеров

Наблюдательный совет банка ВТБ принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров (ГОСА) в форме заочного голосования 7 июня 2024 года.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 14 мая 2024 года. Акционеры могут голосовать в электронном виде в мобильном приложении и на сайте АО ВТБ Регистратор по 6 июня включительно.

Материалы по вопросам повестки дня собрания будут размещены в специальном разделе на сайте банка, а также станут доступны в Центрах по работе с акционерами в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге не позднее 17 мая.

Среди основных вопросов повестки ГОСА – распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям банка по результатам 2023 года, и консолидация обыкновенных акций банка (обратный сплит).