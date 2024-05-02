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общество

Чистый четверг-2024: красивые душевные открытки и поздравления

Фото: «МК в Новосибирске»

Православные 2 мая 2024 года отмечают день очищения — Чистый четверг.

2 мая 2024 года православные отмечают день очищения как физического, так и духовного — Чистый четверг.

В Чистый четверг обязательно нужно молиться и ходить в церковь, а также убираться в доме и в мыслях.

Нельзя готовить пасхальные блюда в грязной посуде, оставлять замоченное белье. Нельзя ругаться, брать в долг, устраивать шумное веселье и употреблять алкоголь, так как продолжается страстная неделя.

«МК в Новосибирске» подготовил открытки и картинки для поздравления близких с этим праздником.

Фото Чистый четверг-2024: красивые душевные открытки и поздравления 2

Фото Чистый четверг-2024: красивые душевные открытки и поздравления 3

Фото Чистый четверг-2024: красивые душевные открытки и поздравления 4

Фото Чистый четверг-2024: красивые душевные открытки и поздравления 5

Фото Чистый четверг-2024: красивые душевные открытки и поздравления 6

Фото Чистый четверг-2024: красивые душевные открытки и поздравления 7

Фото Чистый четверг-2024: красивые душевные открытки и поздравления 8

Фото Чистый четверг-2024: красивые душевные открытки и поздравления 9

Фото Чистый четверг-2024: красивые душевные открытки и поздравления 10

Фото Чистый четверг-2024: красивые душевные открытки и поздравления 11

Фото Чистый четверг-2024: красивые душевные открытки и поздравления 12

Фото Чистый четверг-2024: красивые душевные открытки и поздравления 13

Фото Чистый четверг-2024: красивые душевные открытки и поздравления 14

Фото Чистый четверг-2024: красивые душевные открытки и поздравления 15

Фото Чистый четверг-2024: красивые душевные открытки и поздравления 16

Фото Чистый четверг-2024: красивые душевные открытки и поздравления 17

Фото Чистый четверг-2024: красивые душевные открытки и поздравления 18

Фото Чистый четверг-2024: красивые душевные открытки и поздравления 19

Фото Чистый четверг-2024: красивые душевные открытки и поздравления 20

Фото Чистый четверг-2024: красивые душевные открытки и поздравления 21

Фото Чистый четверг-2024: красивые душевные открытки и поздравления 22

Фото Чистый четверг-2024: красивые душевные открытки и поздравления 23

Фото Чистый четверг-2024: красивые душевные открытки и поздравления 24

Фото Чистый четверг-2024: красивые душевные открытки и поздравления 25

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Нина Раневская
Журналист

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