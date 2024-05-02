Чистый четверг-2024: красивые душевные открытки и поздравления

Православные 2 мая 2024 года отмечают день очищения — Чистый четверг.

2 мая 2024 года православные отмечают день очищения как физического, так и духовного — Чистый четверг.

В Чистый четверг обязательно нужно молиться и ходить в церковь, а также убираться в доме и в мыслях.

Нельзя готовить пасхальные блюда в грязной посуде, оставлять замоченное белье. Нельзя ругаться, брать в долг, устраивать шумное веселье и употреблять алкоголь, так как продолжается страстная неделя.

«МК в Новосибирске» подготовил открытки и картинки для поздравления близких с этим праздником.