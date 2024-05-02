До 9 мая в Новосибирске пройдет комплексная уборка улиц

«К содержанию города необходимо подходить комплексно и системно, – уверен мэр города Новосибирска Максим Кудрявцев. – Важно нормативно выдерживать сроки и стандарты уборки улично-дорожной сети, по каждому виду работ следовать нормативам, периодичности уборки и отслеживать все процессы. Это большая работа, её надо начинать, и в будущем она даст положительный эффект. Пока же первостепенную задачу перед мэрией вижу в организации уборки города – максимальной подготовке Новосибирска к проведению большого праздника 9 Мая».

К этой важной работе городские службы уже приступили комплексно и по всем направлениям. За минувшие пять суток дорожно-эксплуатационные учреждения Новосибирска вывезли с магистралей и улиц города почти тысячу кубометров мусора и три тысячи тонн грязи. Совместно с подрядными организациями восстановили почти 10 тысяч квадратных метров дорог. Нанесли около 73 тысяч погонных метров дорожной разметки.

На уборку города выходят от 270 до 320 единиц техники. Дорожные службы очистили 278 парковок, островков безопасности, заездных карманов, 770 остановок общественного транспорта, 80 ливневок. Подмели более тысячи километров тротуаров и дорог, отмыли четыре тысячи км тротуаров, дорог, лотковой части и технических полос, 48 дорожных знаков. В ручной уборке были задействованы более 100 человек.

За сутки ДЭУ Новосибирска и подрядные организации восстановили почти 10 тысяч кв. метра дорожного полотна.

Для восстановления дорожного покрытия специалисты будут использовать различные технологии работы с асфальтом, например литый асфальт, холодный асфальт и горячий асфальт.