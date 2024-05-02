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общество

До 9 мая в Новосибирске пройдет комплексная уборка улиц

Фото: мэрия Новосибирска

«К содержанию города необходимо подходить комплексно и системно, – уверен мэр города Новосибирска Максим Кудрявцев. – Важно нормативно выдерживать сроки и стандарты уборки улично-дорожной сети, по каждому виду работ следовать нормативам, периодичности уборки и отслеживать все процессы. Это большая работа, её надо начинать, и в будущем она даст положительный эффект. Пока же первостепенную задачу перед мэрией вижу в организации уборки города – максимальной подготовке Новосибирска к проведению большого праздника 9 Мая».

К этой важной работе городские службы уже приступили комплексно и по всем направлениям. За минувшие пять суток дорожно-эксплуатационные учреждения Новосибирска вывезли с магистралей и улиц города почти тысячу кубометров мусора и три тысячи тонн грязи. Совместно с подрядными организациями восстановили почти 10 тысяч квадратных метров дорог. Нанесли около 73 тысяч погонных метров дорожной разметки.

Фото До 9 мая в Новосибирске пройдет комплексная уборка улиц 2

На уборку города выходят от 270 до 320 единиц техники. Дорожные службы очистили 278 парковок, островков безопасности, заездных карманов, 770 остановок общественного транспорта, 80 ливневок. Подмели более тысячи километров тротуаров и дорог, отмыли четыре тысячи км тротуаров, дорог, лотковой части и технических полос, 48 дорожных знаков. В ручной уборке были задействованы более 100 человек.

За сутки ДЭУ Новосибирска и подрядные организации восстановили почти 10 тысяч кв. метра дорожного полотна.

Фото До 9 мая в Новосибирске пройдет комплексная уборка улиц 3

Для восстановления дорожного покрытия специалисты будут использовать различные технологии работы с асфальтом, например литый асфальт, холодный асфальт и горячий асфальт.

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Роман Чугаев
Журналист

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