Фастовский ушел с поста гендиректора ХК «Сибирь»

Кирилл Фастовский покинул пост гендиректора ХК «Сибирь».

30 апреля у Кирилла Фастовского истек контракт с ХК «Сибирь». Он занимал должность гендиректора с 2010 года.

В данный момент на его место пришел мастер спорта Лев Крутохвостов.

Новым главным тренером ХК «Сибирь» стал Вадим Епанчинцев.

Напомним, что Травников заявил, что проблемы «Сибири» в этом году не связаны с адаптацией к новой ЛДС. Они связаны с командой и игроками. Поэтому было принято решение изменить руководство клуба и тренерский штаб.