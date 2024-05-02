Новосибирск обошёл другие города Сибири по числу электросамокатов

В Новосибирске выросло количество электросамокатов в городе.

В текущем году на улицах города их станет еще больше, чем годом ранее. Количество электросамокатов в Новосибирске к 2024 году превысит 4 тысячи штук, что на 19,44% больше, чем в предыдущем году. Заметен значительный рост числа электросамокатов в прошлом году — на 75% по сравнению с 2022 годом. Об этом пишет РБК-Новосибирск со ссылкой на пресс-службу кикшеринговой компании Whoosh.

В Красноярске будет доступно 3,7 тысячи (в прошлом году было 2,6 тысячи), в Иркутске — 2,5 тысячи (против 1,9 тысячи в прошлом году), а также по 2 тысячи в Томске и Барнауле.

В компании добавили, что упомянутые города имеют самые крупные флоты электросамокатов в Сибири.

В 2023 году недостаточное количество парковок (1,5 тыс. штук), по данным кикшеринговых компаний, мешало реализации их планов. В настоящее время ведется работа по обновлению и расширению парковочных мест.