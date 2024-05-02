Около 150 предприятий стали участниками программы «Развитие» Новикомбанка за 2 года

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, оценил результаты мотивационной программы «Развитие» за два года. За это время к ней присоединились около 150 промышленных предприятий. Почти три тысячи сотрудников организаций Ростеха воспользовались льготными условиями по кредитным продуктам и другими финансовыми услугами банка.

Программа «Развитие» разработана и запущена совместно Новикомбанком и Госкорпорацией Ростех в марте 2022 года. Она направлена на поддержку кадрового состава высокотехнологичной промышленности и является одним из основных продуктов банка в области социально ориентированной политики. «Развитие» интегрируется в систему материальной мотивации предприятия и предоставляет работодателю дополнительный, не имеющий аналогов, инструмент повышения лояльности сотрудников и отличившихся специалистов. В начале 2024 года Новикомбанк расширил условия программы на работников инженерных специальностей и наставников, передающих опыт, знания и навыки на рабочем месте – от них во многом зависит достижение технологического суверенитета страны.

«Ростех – один из крупнейших работодателей страны: общая численность сотрудников его предприятий сегодня достигает порядка 700 тысяч человек. За масштабными проектами Корпорации – как в сфере гособоронзаказа, так и в сегменте выпуска гражданской продукции – стоят люди, коллективы профессионалов. Сегодня, когда страна остро нуждается в кадрах, перед нами стоит важнейшая задача – создать систему, которая позволяет привлекать и удерживать на предприятиях высококвалифицированных сотрудников, повышает их вовлеченность в трудовую деятельность и, как следствие, эффективность работы каждого члена трудового коллектива. Программа «Развитие» – оптимальное решение этой задачи», — отметил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех, член бюро Союза машиностроителей России Николай Волобуев.

За два года существования программы «Развитие» к ней подключились такие значимые предприятия и холдинговые компании, как АО «ОДК» и входящий в него «ОДК-Кузнецов» в Самаре, АО «КРЭТ» и входящий в него «Аэроприбор-Восход», ЦНИИАГ (входит в «Высокоточные комплексы»), Красногорский завод им. С. А. Зверева (входит в АО «Швабе»), НПП «Сигнал» в Санкт-Петербурге (входит в АО «Автоматика»), «712 Авиационный ремонтный завод» в Челябинске (входит в ПАО «ОАК»), Улан-Удэнский авиационный завод (входит в АО «Вертолеты России) и ряд других крупных производств.

«Реализуя программу «Развитие», Новикомбанк предлагает предприятиям Ростеха эффективный инструмент формирования кадровой политики. Таким образом банк помогает Госкорпорации справляться с дефицитом высокопрофессиональных специалистов», — подчеркнула Председатель Правления, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Программа «Развитие» дает участникам возможность брать ипотеку, потребительский или образовательный кредит по льготной процентной ставке, в среднем на 3-5% ниже базовой, получать индивидуальное обслуживание и другие услуги.

За 2 года существования программы более трех тысяч сотрудников Ростеха смогли улучшить свои жилищные условия и решить другие жизненные вопросы. Среди них –сотрудник АО «КБПА» (входит в АО «КРЭТ»), зуборезчик 6 разряда, Сергей Лапшин из Саратова, которому участие в программе помогло взять ипотеку на выгодных условиях. Сергей был включен в программу, так как является одним из перспективных работников предприятия, он постоянно повышает свою квалификацию и совершенствует навыки работы на различном оборудовании.

А слесарю-сборщику двигателей и агрегатов АО «Редуктор-ПМ» (входит в АО «Вертолеты России») Евгению Рынасу из Перми программа «Развитие» помогла рефинансировать кредиты. «Специалисты банка предоставили лучшую ставку и отличную возможность объединить действующие кредиты в один, тем самым значительно снизили ежемесячный платеж и в моей семье появились дополнительные финансовые возможности. Благодарю Новикомбанк и свое предприятие за такие уникальные программы», – сказал Евгений.

Всего за 2 года в рамках программы «Развитие» Новикомбанк выдал льготных ипотечных кредитов на общую сумму 2,4 млрд рублей, потребительских кредитов по сниженной ставке — на 2,2 млрд рублей.

Реклама. АО АКБ «НОВИКОМБАНК». ИНН 7706196340. erid: LjN8KPn8j