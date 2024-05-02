Почти 4,5 тысячи новосибирцев проголосовали против эвтаназии бездомных собак

Жители Новосибирска приняли участие в голосовании о судьбе бездомных собак.

На «Госуслугах» был опубликован опрос о судьбе бездомных собак в Новосибирске. Пользователям необходимо было ответить на несколько вопросов, например: допустима ли эвтаназия бездомных собак. Результаты опроса были опубликованы депутатом Заксобрания области Романом Яковлевым.

Так, в голосовании поучаствовало 8427 жителей региона.

Из них 7387 человек считают, что в областном центре есть проблема с бездомными животными.

6418 человек считают, что бродячие собаки представляют угрозу для человека, но только в некоторых случаях.

7595 человек проголосовали за более эффективное решение вопросов с бездомными собаками.

А 4266 человек считают, что эвтаназия бродячих собак недопустима.

Уточняется, что принять участие в голосовании могли только граждане с пропиской в Новосибирске.

Напомним. что в Новосибирске обнаружили склад мертвых собак в мусорных мешках.