«Порывы до 21 м/с»: В Новосибирской области ожидается ураган 2 мая

На Новосибирскую области надвигается дождь и ураганный ветер.

В Новосибирской области 2 мая ожидается непогода с дождем и порывами ветра до 21 м/с. Жителям региона пришли сообщения от ГУ МЧС о штормовом предупреждении.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 2 мая днем температура воздуха составит +7... +9 градусов, а ночью опустится до -1... +1 градуса. Прогнозируется переменная облачность с небольшим умеренным дождем днем и без осадков ночью. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 9–14 м/с, с порывами до 19 м/с.