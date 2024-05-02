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общество

Прокуратура проверяет пожар на производстве в Новосибирске

Фото: прокуратура Новосибирской области

Прокурор Ленинского района Новосибирска прибыл к месту пожара в производственном корпусе на улице Станционная.

Надзорное ведомство начало проверку, чтобы установить причины возгорания.

Прокурор направился на место происшествия для согласования действий правоохранительных органов. Обстоятельства и причины произошедшего инцидента будут выяснены в рамках расследования.

Напомним, что пожар произошел сегодня, 2 мая, в складском помещении общей площадью 3200 квадратных метров. Дым от пожара был виден даже на правом берегу.

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Игорь Кириченко
Журналист

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