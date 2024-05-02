«Ростелеком» презентовал новые учебники «Азбука интернета»

«Ростелеком» презентовал новый учебник, разработанный провайдером совместно с Социальным фондом России (СФР) в рамках проекта «Азбука интернета» – «Основы работы на смартфоне», а также подарил благотворительный тираж Новосибирской региональной общественной организации «Пенсионеры онлайн».

Пособие рассчитано на представителей старшего поколения, на людей, которым не всегда легко самостоятельно разобраться, как установить сим-карту, настроить смартфон под свои потребности и освоить онлайн-услуги. В учебнике подробно рассказано о том, как пользоваться приложениями «Госуслуги», «Мой Ростелеком», Tele2, «Яндекс Карты» и мессенджерами, а также другими востребованными сервисами.

«Азбука интернета: основы работы на смартфоне» – это часть расширенного курса основного учебника, разработанного в рамках одноименного проекта. Есть еще базовая часть пособия, которая также состоит из нескольких модулей. Все материалы находятся в свободном доступе – их можно изучать онлайн или скачать. Печатная версия издана для тех, кому удобнее и привычнее использовать традиционные книги.

«Использование гаджетов все больше приобретает общественную значимость, так как многие задачи намного проще и быстрее решать с помощью онлайн-сервисов: записаться в поликлинику, оплатить коммунальные услуги или обратиться в госучреждения. Для “Ростелекома” важно способствовать обучению пожилых людей этим навыкам, воплощая наши принципы технологичности и социальной ответственности», – рассказал вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Презентация учебника состоялась в «Ресурсном центре общественных объединений Железнодорожного района» г. Новосибирска. Около 70 людей элегантного возраста пришли на мероприятие, где также обсудили и другие события в рамках проекта «Азбука интернета» – Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной грамотности, индивидуальные консультации по работе с гаджетами и другие форматы.

«Мы помогаем пенсионерам приобщиться к огромному интернет-пространству. Очень впечатляет, с каким интересом люди хотят разобраться в современных гаджетах, изучить все доступные им возможности современного мира», – рассказала волонтер проекта «Азбука интернета», технический тренер Управления по обучению Блока технической инфраструктуры «Ростелекома» Мария Мотора.

«Почти все наши пенсионеры уже активно пользуются смартфонами и компьютерами, но помощь, подсказки все равно нужны. И, конечно, очень удобно будет для многих использовать новый учебник — там легко, как в cправочнике, найти ответы на нужные вопросы. Часть тиража мы планируем передать жителям области в рамках наших выездных мероприятий», – рассказала директор НРОО «Пенсионеры-online» Татьяна Тарновская.

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