Синоптики: в Новосибирске в мае будут грозы и жара до +28 градусов

В Новосибирске в мае прогнозируют грозы и жару почти до +30 градусов.

На сайте ГУ МЧС по Новосибирской области был опубликован документ о возможных ЧС на территории региона, где представили предварительный прогноз на май.

Так, в первой декаде последнего месяца весны средняя температура воздуха будет ниже нормы на 1–2 градуса. Ночью — от 0 до –5 градусов, местами может опуститься до –10, до +5 – +10 градусов.

Днем — от +5 – +10 градусов до +18 – +23 градусов. Горожане столкнутся с грозами и дождями.

Во второй декаде средняя температура воздуха будет колебаться от 0 – +5 градусов до +13 градусов, а днем от +8 – +13 градусов до +18 – +28 градусов. Дожди с грозами ожидаются в отдельные дни.

Температура в третьей декаде ожидается около нормы. Ночью она будет варьироваться от +3 – +8 градусов до 0 – -2 градусов. Днём — от +15 – +20 градусов. Также прогнозируют грозы.

Напомним, что жители Новосибирска смогут увидеть пик метеорного потока Эта-Аквариды.