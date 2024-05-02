Стал известен график выплат пенсий и пособий в мае в Новосибирской области

Стало известно, когда в мае в Новосибирской области будут выплачиваться пенсии и пособия.

Как сообщает пресс-служба СФР по Новосибирской области, в регионе изменился график выплат пенсий и пособий в мае.

3 мая по графику перечислять пособие на детей до 17 лет, беременным женщинам, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет родителям, которые не трудоустроены, выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3 лет, ежемесячные выплаты на ребенка военнослужащих.

Также 3 мая в банки перечислят средства на ежемесячные выплаты из маткапитала, а пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям переведут 8 мая по графику.

Те, кто получает пенсию на карту 11 числа, в мае получат ее 8 числа. Те, кто получает деньги 21-го числа, получат их в соответствии с графиком.

Жители Новосибирска, которые получают пенсии и пособия в отделениях почты, получат их по графику, установленному «Почтой России».

Напомним, что в Новосибирске в пасхальную ночь запустят дополнительные автобусы.