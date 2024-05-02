Стало известно, какие улицы Новосибирска перекроют на 9 мая

В Новосибирске будут перекрыты некоторые улицы в честь празднования Дня победы.

В мэрии Новосибирска выпустили постановление, в котором сообщили о перекрытии дорог в период 4, 7, 8 и 9 мая.

4 мая

С 12:00 до 18:00 — будут перекрыто движение по Красному проспекту на участке от улицы Фабричной до улицы Гоголя, также по улице Мичурина на участке от улицы Фрунзе до улицы Орджоникидзе и по улице Кирова на участке от улицы Каменской до улицы Восход.

С 13:00 до 16:00 — будет действовать ограничение по четной стороне улицы Ипподромской на участке от улицы Военной до улицы Фрунзе.

С 7:00 до 18:00 — будет запрещена парковка на площади Ленина, также по улице Ядринцевской на участке от Красного проспекта до улицы Каменской и по улице Мичурина на участке от улицы Фрунзе до улицы Орджоникидзе.

С 12:30 до 18:00 — закроют входы и выходы станции метро Площадь Ленина.

7 мая

С 7:30 до 22:30 — запретят парковку на площади Ленина, по улице Ядринцевской на участке от Красного проспекта до улицы Каменской, по улице Мичурина на участке от улицы Фрунзе до улицы Орджоникидзе.

С 18:30 до 22:30 — ограничат движение по Красному проспекту на участке от улицы Фабричной до улицы Гоголя, а также по улице Мичурина на участке от улицы Фрунзе до улицы Орджоникидзе и по улице Кирова на участке от улицы Каменской до улицы Восход.

С 18:30 до 22:30 — будут закрыты входы и выходы станции метро Площадь Ленина.

8 мая

С 8:00 до 18:00 — будет перекрыто движение по улице Депутатской на участке от Красного проспекта до улицы Серебренниковской.

С 19:30 до 23:00 — запрещено движение по улице Плахотного на участке от улицы Станиславского до улицы Римского-Корсакова.

С 8:00 до 18:00 — перекроют парковку по улице Депутатской на участке от Красного проспекта до улицы Серебренниковской.

9 мая

С 7:00 до 11:00 — запретят движение по четной стороне улицы Ипподромской от Военной до Фрунзе.

С 7:00 до 14:00 — движение транспорта будет перекрыто по Красному проспекту на участке от улицы Фабричной до улицы Гоголя, а также по улице Мичурина на участке от улицы Фрунзе до улицы Орджоникидзе и по улице Кирова на участке от улицы Каменской до улицы Восход.

С 9:00 до 12:00 — будет перекрыт проезд по улице Новоморской от Мухачева до Ветлужской.

С 9:00 до 23:00 — запрещен проезд по улице Ильича до Цветного проезда в Академгородке.

С 10:00 до 22:00 — перекроют дорогу по улице Станиславского от площади Станиславского до площади Труда.

С 11:45 до 15:00 — по улице Плахотного от Станиславского до Римского-Корсакова и по улице Пархоменко от Станиславского до Римского-Корсакова.

С 14:00 до 23:00 — дорогу перекроют по Красному проспекту от Советской до Фрунзе, а также подъездах к этому участку Красного проспекта с двух сторон.

С 21:00 до 22:30 — будут перекрыты улицы Восход от Кирова до Зыряновской, Октябрьский мост, проспект Карла Маркса от Ватутина до площади Лыщинского, улица Немировича-Данченко от Ватутина до площади Лыщинского, улицы Блюхера от Котовского до площади Лыщинского, въезд на эстакаду на площади Инженера Будагова с Красного проспекта и Большевистской, улица Каменская от Октябрьской магистрали до Орджоникидзе, проезд за НОВАТом от Орджоникидзе до Депутатской.

С 7:30 до 12:00 и с 21:00 до 23:00 — будут закрыты входы и выходы на станцию метро «Площадь Ленина» будут закрыты.