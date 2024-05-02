Травматолог Епанов назвал порядок действий при ожогах на пикнике

По словам специалиста, уменьшить боль на обожженном участке тела поможет холодная вода.

Врач, травматолог-ортопед высшей категории Виктор Епанов рассказал в беседе с «Газета.Ru», как действовать, если человек получил ожог на пикнике. В первую очередь, по его словам, уменьшить боль на обожженном участке тела поможет холодная вода.

«Также необходимо наложить стерильную повязку. Если ее нет, то просто чистую повязку, закрыв участок ожога. При выраженной боли следует принять обезболивающий лекарственный препарат», — посоветовал медик.

При этом Епанов напомнил, что при ожогах ни в коем случае не следует удалять прилипшую ткань к ожоговой ране и самостоятельно очищать ее от грязи. Также нельзя наносить на рану присыпки, вскрывать волдыри, пытаться каким-то образом обработать рану, при этом использовать вату, крема и масла, добавил он.

Напомним, травматолог Малыхин объяснил, как не покалечить себя во время запуска фейерверка.