В Барабинском районе Новосибирской области заменят более 26 км ветхого водопровода

Суд обязал заменить более 20 км ветхого водопровода в Барабинском районе.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, администрацию Барабинского района в регионе обязали провести ремонт ветхих коммунальных сетей.
Во время проверки выяснилось, что водопроводные сети в нескольких селах района находятся в плохом состоянии. Износ труб в Новочаново, Новониколаевке и Новоярково превышает 70%. Из-за этого в этих населенных пунктах часто происходят коммунальные аварии.
Прокурор обратился в суд с требованием, чтобы районная администрация провела капитальный ремонт и заменила изношенные сети в 7 селах. Общая протяженность составляет 26,7 километров.
Суд удовлетворил требования. Прокуратура взяла на контроль исполнение решения.
Напомним, что а Новосибирске возбудили уголовное дело после невыплаты зарплаты сотрудникам предприятия.