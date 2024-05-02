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В Барабинском районе Новосибирской области заменят более 26 км ветхого водопровода

Фото: Сиб.фм

Суд обязал заменить более 20 км ветхого водопровода в Барабинском районе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, администрацию Барабинского района в регионе обязали провести ремонт ветхих коммунальных сетей.

Во время проверки выяснилось, что водопроводные сети в нескольких селах района находятся в плохом состоянии. Износ труб в Новочаново, Новониколаевке и Новоярково превышает 70%. Из-за этого в этих населенных пунктах часто происходят коммунальные аварии.

Прокурор обратился в суд с требованием, чтобы районная администрация провела капитальный ремонт и заменила изношенные сети в 7 селах. Общая протяженность составляет 26,7 километров.

Суд удовлетворил требования. Прокуратура взяла на контроль исполнение решения.

Напомним, что а Новосибирске возбудили уголовное дело после невыплаты зарплаты сотрудникам предприятия.

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Нина Раневская
Журналист

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