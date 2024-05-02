В Кузбассе врачи спасли жизнь пациента с глубокой раной в сердце

Пациент находился на грани жизни и смерти из-за большой кровопотери.

В Кемерове врачи буквально вытащили с того света пациента с колотой раной в сердце. Об этом сообщает Сибдепо со ссылкой на министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова.

Как выяснилось, у мужчины была колотая рана глубиной четыре сантиметра, которая достигла сердце. У пациента была большая кровопотеря, поэтому его жизнь практически висела на волоске. Медики среагировали быстро. Вскрыли грудную клетку и ушили раны. Затем восполнили кровопотерю переливанием крови.

Кузбассовец провел в реанимации три дня, а затем получал комплексное лечение в отделении травматологии.

Напомним, в Новосибирске хирурги удалили женщине 13-килограмовый жировой фартук с живота.