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общество

В Кузбассе врачи спасли жизнь пациента с глубокой раной в сердце

Freepik, authors: Leandro Santiago

Пациент находился на грани жизни и смерти из-за большой кровопотери.

В Кемерове врачи буквально вытащили с того света пациента с колотой раной в сердце. Об этом сообщает Сибдепо со ссылкой на министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова.

Как выяснилось, у мужчины была колотая рана глубиной четыре сантиметра, которая достигла сердце. У пациента была большая кровопотеря, поэтому его жизнь практически висела на волоске. Медики среагировали быстро. Вскрыли грудную клетку и ушили раны. Затем восполнили кровопотерю переливанием крови.

Кузбассовец провел в реанимации три дня, а затем получал комплексное лечение в отделении травматологии.

Напомним, в Новосибирске хирурги удалили женщине 13-килограмовый жировой фартук с живота.

#здоровье #операция #сердце
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Дарья Бочкун
журналист

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