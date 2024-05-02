В Новосибирске 12 дней ищут 22-летнюю девушку с родинкой над губой

В Новосибирске пропала молодая девушка.

Как сообщается в группе «Поисковый отряд «ДоброСпас-Новосибирск» во «ВКонтакте», в Новосибирске ищут 22-летнюю Эрну Кулакову.

21 апреля девушка вышла из дома в Кировском районе города и пропала.

Приметы: рост 170 см, плотное телосложение, волосы русые ниже плеч. Также у девушки есть родинка над губой.

Если вам что-либо известно, сообщите об этом по телефонам: 8–993–026–37–57, 8–953–887–17–77 или 112.

Напомним, что в Новосибирске по фотороботу разыскивают педофила, который изнасиловал девочку.