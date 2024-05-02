В Новосибирске хотят построить три моста через Обь

В Новосибирске не раньше 2030 года построят новые мосты.

Согласно генплану Новосибирска, новые мосты в районе Заельцовского, Первомайского и Советского появятся не раньше 2030 года. Пока не определены участки, сроки разработки проектов на строительство мостов и будет ли проезд платным.

По мнению экспертов, на разработку проектов уйдет чуть больше года с учетом прохождения госэкспертизы.

Также в 2030 году трамвайную линию на Дуси Ковальчук хотят продлить от площади Калинина до Станционной. Она пройдет по будущему мосту в Заельцовском районе.

Сколько выделят на строительство новых мостов, неизвестно.

Напомним, что стало известно, что изменится на Димитровском мосту в Новосибирске после ремонта.