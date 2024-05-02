В Новосибирске изъяли почти 8 тысяч пачек нелегальных сигарет

В Новосибирске обнаружили и изъяли более 7 тысяч пачек нелегальной табачной продукции.

Как сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления, в одном из торговых комплексов Новосибирска сотрудники ведомства обнаружили и изъяли почти 8 тысяч пачек табачной продукции. Она была нелегальной.

Нарушения были выявлены в ходе проверок ввоза и оборота товаров на внутреннем рынке. Среди нарушителей — производители табака из Республики Беларусь, Республики Армении и России. Они не имели акцизных марок и маркировки, а также были обнаружены товары с признаками подделки.

«Необходимые коммерческие документы, в том числе сертификаты соответствия на реализуемую табачную продукцию в торговой точке отсутствовали. Нелегальные сигареты изъяты», — пишет пресс-служба.

С начала 2024 года сотрудники пресекли нелегальный оборот 26,1 тысячи пачек сигарет.

Напомним, что в Новосибирске возбудили уголовное дело после невыплаты зарплаты сотрудникам предприятия.