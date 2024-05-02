В Новосибирске мужчина хотел вернуть жену с помощью ножа

В Новосибирской области мужчина с ножом преследовал свою жену.

В группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте» был опубликован пост, в котором жительница области рассказала о происшествии в ночь 30 апреля.

Так, в селе Толмачево отец троих детей хотел помириться с женой. Он вернулся домой, взял нож и, угрожая расправой, начал нападать на супругу. Она смогла выбежать на улицу и спрятаться в автомобиле.

Несмотря на это, мужчина начал выламывать дверь и забираться через окно. Он также угрожал, что убьет тещу и трех несовершеннолетних детей.

Помимо этого, под агрессию мужчины также попали и прохожие.

По приезде полиции все очевидцы конфликта, которым угрожал мужчина, написали заявление. При этом нападавший спокойно уехал с места происшествия на своем личном автомобиле.

После этого он продолжил угрожать жене и теще, но уже по телефону. Он потребовал забрать заявление, а в случае отказа «обещал объявить им войну».

Также уточняется, что полиция не предприняла никаких действий, а также не забрала у мужчины огнестрельное оружие, которое он хранил дома.

«Ночью 02 мая он приехал в местную кофейню, имея при себе холодное оружие и несколько перцовых баллончиков. Мужчина потребовал, чтобы ему привезли его жену. В результате скандала он кинулся на окружающих, распрыскивая баллончик с перцовым газом в глаза и преследуя с ножом и угрозами. Несколько человек пострадали и были доставлены в больницу. Спустя два часа мужчину снова отпустили из полиции, он вернулся и забрал машину», — гласит текст сообщения.

По словам автора поста, мужчина все еще пытается добраться до женщины, чтобы ее убить.