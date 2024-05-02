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общество

В Новосибирске назвали количество детей пострадавших в ДТП в первом квартале

Фото: t.me/teleact54

За первый квартал 2024 года в Новосибирске зарегистрировано 48 дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

За прошлый год в Новосибирске было зафиксировано 250 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали несовершеннолетние. Об этом сообщили в мэрии города.

Из них 264 получили различные травмы, а двое погибли. В течение первого квартала 2024 года число подобных происшествий составило 48, с участием 55 пострадавших несовершеннолетних.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске загорелся производственный корпус.

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Игорь Кириченко
Журналист

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