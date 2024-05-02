В Новосибирске неизвестный изнасиловал девочку

В Новосибирске по фотороботу разыскивают педофила, который изнасиловал девочку.

Следователи просят помочь установить личность и местонахождение мужчины, которого подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

По данным следствия, 18 апреля в Заельцовском районе Новосибирска неизвестный совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки.

Приметы: славянская внешность, возраст 30–35 лет, худощавого телосложения, волосы русые.

Всем, кому что-либо известно, просьба сообщить по телефонам ОП №3 «Заельцовский»: 8 (383) 232-10-02 или 102, 8-923-138-67-77.