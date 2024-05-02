В Новосибирске открылась фотовыставка «Жены героев»

Накануне майских праздников в Новосибирске в средней школе №202 открылась фотовыставка «Жены героев». На фотопортретах запечатлены женщины, чьи мужья выбрали себе профессию защищать Родину.

Проект «Жены героев» был запущен в 2022 году по инициативе председателя женсовета 2-й гвардейской общевойсковой армии Екатерины Колотовкиной в Самаре. Сегодня эта инициатива реализована во многих городах нашей страны. В Новосибирске идею подхватила и реализовала фотограф Юлия Герасимчук, при поддержке партии «Единая Россия» и Фонда поддержки социальны инициатив «Единство».

Женщины на фотопортретах представлены в наброшенных на плечи парадных кителях с наградами своих супругов. Все снимки дополнены письмами героинь к своим супругам. Строчки этих личных посланий проникнуты искренней любовью, гордостью и преданностью, верой в стойкость, храбрость и силу духа своих мужчин, надеждой на их скорое возвращение.

Старт работе выставки в школе дал депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Титаренко (депутатское объединение «Единая Россия»).

«Эта патриотическая инициатива – выставка «Жены героев» снискала популярность среди жителей нашей страны. Героинями проекта стали жены военнослужащих — тех, кто служит в зоне СВО. Сначала к проекту подключилось небольшое количество участниц, сейчас подготовлены уже более 200 фотопортретов женщин. В основном это супруги ребят из 24 бригады ГРУ специального назначения. Бригада с самого начала выполняет свой воинский долг в зоне СВО, к сожалению, не без потерь. Многие отмечены самыми высокими наградами Родины. Считаю, что очень важно показать значимость не только того, что делают ребята, но и их жен. Именно они поддерживают своих воинов в тылу, хранят тепло домашнего очага, воспитывают детей так, чтобы они были достойны своих отцов, ждут их возвращения с победой», — прокомментировал депутат.