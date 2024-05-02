В Новосибирске произошло массовое ДТП — водитель был пьян

Авария с участием трех автомобилей произошла в Новосибирске ночью.

По данным группы “ACT-54” социальной сети “ВКонтакте”, сегодня ночью в Новосибирске по адресу улица Петухова произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей.

“Мой отец на сером Volkswagen ехал в Краснообск, и перед ним столкнулись черный Вольво и белая Хонда, и один из них отлетел моему отцу в колесо, сломав при этом пол морды машины. Водитель Хонды был пьяным, в нём было 0,937 алкоголя по алкотестеру, с ним ещё было 3 человека, но они разбежались”, — поделился подписчик группы.

Как сообщила пресс-служба отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску, сейчас по данному факту устанавливаются все обстоятельства происшествия. Водитель 1986 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения, привлечен к административной ответственности.

Напомним, что в страшное ДТП ночью попали подростки в Новосибирской области.