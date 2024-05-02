В Новосибирске с мая подорожает алкоголь

В Новосибирске с 1 мая меняются ставки акцизов на несколько позиций.

С начала мая жителей Новосибирска ожидает увеличение цен на алкоголь. С 1 мая изменятся ставки акцизов на несколько видов продукции.

Изменения коснутся вина, игристых вин, фруктовых алкогольных напитков, винных и виноградосодержащих напитков. Акцизы увеличатся в три раза: на винные напитки и шампанское — с 45 до 141 рубля за литр, на вино — с 34 до 108 рублей. По прогнозам Центра разработки национальной алкогольной политики, дешевое импортное вино подорожает в 2–3 раза, а общее увеличение цен на спиртные напитки составит 10–15%.

В этом году акцизы на крепкий алкоголь уже повышались в начале года. В 2024 году акциз на крепкий алкоголь увеличился с 613 до 643 рублей за литр этилового спирта, на алкоголь крепостью до 9% — до 514 рублей. Планируется повышение минимальных розничных цен на крепкий алкоголь — водку, коньяк, бренди и ром — с 1 июня.