сегодня
02 мая, 12:14
пробки
4/10
погода
+3°C
курсы валют
usd 91.77 | eur 98.02
сегодня
02 мая, 12:14
пробки
4/10
погода
+3°C
курсы валют
usd 91.77 | eur 98.02
сегодня 11:55
общество

В Новосибирске в пасхальную ночь запустят дополнительные автобусы

Фото: Сиб.фм

В ночь с 4 на 5 мая будут проходить дополнительные автобусы.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал постановление о мерах безопасности и общественного порядка в церковные праздники.

Уточняется, что в период с 4 на 5 мая в период Светлого праздника Пасхи в Новосибирске запустят дополнительное освещение и ограничат парковки у самых посещаемых православных храмов.

В том числе департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города продлит работу автобусов в этот период.

Напомним, что жителям Новосибирска рассказали о запретах в Чистый четверг.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в