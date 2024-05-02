В Новосибирске в пасхальную ночь запустят дополнительные автобусы

В ночь с 4 на 5 мая будут проходить дополнительные автобусы.
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал постановление о мерах безопасности и общественного порядка в церковные праздники.
Уточняется, что в период с 4 на 5 мая в период Светлого праздника Пасхи в Новосибирске запустят дополнительное освещение и ограничат парковки у самых посещаемых православных храмов.
В том числе департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города продлит работу автобусов в этот период.
Напомним, что жителям Новосибирска рассказали о запретах в Чистый четверг.