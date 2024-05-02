В Новосибирске Вадим Епанчинцев возглавил клуб КХЛ «Сибирь»

Новым главным тренером ХК «Сибирь» стал Вадим Епанчинцев.

На сайте новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» появилась информация о том, что 1 мая 48-летнего Вадима Епачинцева выбрали на пост главного тренера.

Также тсало известно, что ранее он тренировал ХК «Югра», доведя его до полуфинала.

Также в качестве игрока выступал за такие хоккейные клубы как «Южный Урал», «Спартак» (Москва), «Кливленд Ламберджэкс», «Хэмптон-Роудс Эдмирал», «Металлург» (Новокузнецк), «Северсталь», «Ак Барс», «Химик», ЦСКА, «Динамо» (Москва), «Атлант», «Нефтехимик».

Напомним, что в Новосибирске ХК «Сибирь» расстался сразу с четырьмя игроками.