В Новосибирске возбудили уголовное дело после невыплаты зарплаты сотрудникам предприятия

Новосибирское предприятие не платило сотрудникам два месяца.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, ведомство Заельцовского района Новосибирска провело проверку по коллективному обращению экс-сотрудников предприятия о невыплате зарплат.
Было установлено, что с мая 2021 по март 2024 работодатель не выплачивал зарплату более двух месяцев своим сотрудникам. Пять работников не получили денежные средства. Прокурор района обратился в Заельцовский межрайонный следственный отдел СК России по области.
По результатам проверки в отношении руководителя организации возбудили уголовное дело о полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы.
На предприятии были проведены обыски, изъяли вещественные доказательства.
Прокуратура контролирует расследование уголовного дела, а также восстановление трудовых прав граждан.
Следствие устанавливает обстоятельства происшествия.
Напомним, что в Новосибирской области ожидается ураган 2 мая.