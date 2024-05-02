В Новосибирске возбудили уголовное дело после невыплаты зарплаты сотрудникам предприятия

Новосибирское предприятие не платило сотрудникам два месяца.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, ведомство Заельцовского района Новосибирска провело проверку по коллективному обращению экс-сотрудников предприятия о невыплате зарплат.

Было установлено, что с мая 2021 по март 2024 работодатель не выплачивал зарплату более двух месяцев своим сотрудникам. Пять работников не получили денежные средства. Прокурор района обратился в Заельцовский межрайонный следственный отдел СК России по области.

По результатам проверки в отношении руководителя организации возбудили уголовное дело о полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы.

На предприятии были проведены обыски, изъяли вещественные доказательства.

Прокуратура контролирует расследование уголовного дела, а также восстановление трудовых прав граждан.

Следствие устанавливает обстоятельства происшествия.

Напомним, что в Новосибирской области ожидается ураган 2 мая.