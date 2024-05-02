В Новосибирске за неделю увеличилось количество укусов клещей

В Новосибирске и области за неделю клещи покусали 262 человека.

За неделю с 24 по 30 апреля в Новосибирской области клещи покусали 262 человека, что в 4 раза превышает число случаев за предыдущую неделю (61 человек). Об этом пишет пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Большинство случаев укусов клещей зафиксированы в Искитимском (42), Мошковском (23) и Новосибирском (19) районах, а также в Заельцовском (9), Ленинском и Советском (по 8) и Октябрьском (7) районах Новосибирска. Ещё 16 человек пострадали от клещей в других регионах.

Специалисты обнаружили возбудителей вирусного энцефалита у двух клещей (0,9%) и возбудителей боррелиоза у 27 клещей (12,6%).

С начала эпидсезона в медицинские организации обратились 347 человек по поводу укусов клещей в Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на дамбе ГЭС заметили растерявшегося бобра.