В Новосибирске за сутки восстановили более 9,5 тысяч кв. м дорожного полотна

В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили о продолжающихся работах по уборке города.

За последние пять суток городские дорожные и эксплуатационные участки (ДЭУ) совместно с подрядными организациями вывезли с магистралей и улиц 983 кубометра мусора и почти 3 тысячи тонн грязи. Также было восстановлено более 9,5 тысячи квадратных метров дорог, а на покрытые участки нанесено около 73 тысяч погонных метров дорожной разметки.

Дорожные службы провели очистку 278 парковок, островков безопасности, заездных карманов и 770 остановок общественного транспорта, а также подмели и отмыли тротуары и дороги на общей протяженности более 5,3 километров.

За последние сутки, 2 мая, продолжаются работы по уборке города. Специализированная техника работает на улицах: Серебренниковской, Северной, Большевистской, Пермитина, Петухова, Богдана Хмельницкого, Приморской, а также на проспекте Академика Коптюга, Димитровском мосту, разъезде Иня и Бердском шоссе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске проезжую часть двух улиц в Октябрьском районе сузят до 15 мая.