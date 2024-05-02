В Новосибирской области за 10 дней число пожаров увеличилось в 2,5 раза

В Новосибирской области в 2,5 раза увеличилось число пожаров.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области, за неделю с 22 апреля по 1 мая в регионе произошло 556 пожаров. При этом 449 из них — случаи, когда загорелся мусор или трава.

Также сотрудники МЧС спасли 13 человек. Шесть получили травмы, а двое погибли.

С 15 апреля на территории области действует особый противопожарный режим, который запрещает разведение открытого огня.

Напомним, что в Новосибирске нашли труп пенсионерки в запертой квартире.