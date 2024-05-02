Власти: в Новосибирске 3 мая отключат стелу на площади Калинина

3 мая отключат стелу «Новосибирск — Город трудовой доблести».

Как сообщает пресс-служба управления благоустройства общественных пространств мэрии Новосибирска, стелу, которая расположена на площади Калинина, отключат 3 мая.

Это связано с проведением техобслуживания.

Стела «Новосибирск — Город трудовой доблести» была открыта в ноябре 2022 года. Стела представляет собой четырехгранный штык с подсветкой. На нем есть рисунки в советской стилистике. Также на стеле транслируют видео, которые посвящены трудовой доблести города.

Напомним, что в Новосибирске хотят построить три моста через Обь.