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общество

Власти: в Новосибирске 3 мая отключат стелу на площади Калинина

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

3 мая отключат стелу «Новосибирск — Город трудовой доблести».

Как сообщает пресс-служба управления благоустройства общественных пространств мэрии Новосибирска, стелу, которая расположена на площади Калинина, отключат 3 мая.

Это связано с проведением техобслуживания.

Стела «Новосибирск — Город трудовой доблести» была открыта в ноябре 2022 года. Стела представляет собой четырехгранный штык с подсветкой. На нем есть рисунки в советской стилистике. Также на стеле транслируют видео, которые посвящены трудовой доблести города.

Напомним, что в Новосибирске хотят построить три моста через Обь.

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Нина Раневская
Журналист

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