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общество

3 мая новосибирцы столкнутся со снегом и ветром

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске 3 мая будут дожди, ветер и мокрый снег.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирского УГМС, 3 мая ночью температура составит +1 — +3 градуса, днем — +7 — +9. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

В первой половине ночи возможен небольшой дождь с мокрым снегом, а ветер усилится до 21 метра в секунду.

В области температура в ночное время суток будет варьироваться от -1 до +4 градусов, местами до -7. Днем — +7 — +12 градусов. Также будут дожди.

Напомним, что стала известна погода на Пасху в Новосибирске.

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Нина Раневская
Журналист

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