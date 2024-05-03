3 мая новосибирцы столкнутся со снегом и ветром

В Новосибирске 3 мая будут дожди, ветер и мокрый снег.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирского УГМС, 3 мая ночью температура составит +1 — +3 градуса, днем — +7 — +9. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

В первой половине ночи возможен небольшой дождь с мокрым снегом, а ветер усилится до 21 метра в секунду.

В области температура в ночное время суток будет варьироваться от -1 до +4 градусов, местами до -7. Днем — +7 — +12 градусов. Также будут дожди.

Напомним, что стала известна погода на Пасху в Новосибирске.