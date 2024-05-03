БК «Новосибирск» и «Опора России» провели мастер-класс для учеников школы и любителей баскетбола

Баскетбольный клуб «Новосибирск» и Новосибирское областное отделение «Опора России» провели мастер-класс для школьников.

Баскетбольный клуб «Новосибирск» и Новосибирское областное отделение «ОПОРА РОССИИ» 3 мая 2024 года в спортивном зале среднеобразовательной школы №143.

2 провели мастер-класс для учеников школы и любителей баскетбола.

Баскетбольный клуб «Новосибирск» по итогам Чемпионата России (Суперлига) занял 5 место. На протяжении всего игрового баскетбольного сезона 2023-2024 года ученики школы с удовольствием посещали и болели за команду, всесторонне поддерживали игроков и тренерский штаб. Игры проходили в спорткомплексе «СЕВЕР».

Сегодня, в программе встречи были продемонстрированы яркие приемы игры, рассказано о культуре баскетбола и спорта, школе был передан качественный спортивный инвентарь, проведена совместная фотосессия. Любители баскетбола смогли получить автографы любимых игроков

«Уже в течение года мы сотрудничаем с руководством и учениками школы №143 и БК «Новосибирск», присутствуем на всех домашних матчах нашей команды. За это время нам удалось договориться с БК «Новосибирск» о безвозмездном посещении на постоянной основе домашних игр учениками школы №143. Ребята болеют за родную команду и могут получать конкретные советы и осваивать приемы игры. Уверен, с таким подходом мы можем более качественно популяризировать баскетбол в Новосибирске и поднять на новый уровень культуру болельщиков», — отметила вице-председатель новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Илья Гнатуша.

«Благодаря многим факторам, в том числе и активности молодого поколения, клуб вышел в серию ПЛЕЙ-ОФФ. Мы продолжим системную работу с молодежью и будем проводить мастер-классы в школах. Партнеры в лице среднеобразовательных школ и «ОПОРЫ РОССИИ» региона качественно дополняют эту ежедневную работу. В следующем сезоне мы планируем расширить географию посещения наших игр среди образовательных учреждений Новосибирской области», — добавил генеральный директор БК Новосибирск» Владимир Певнев.

Директор школы №143 Наталья Ильина поделилась, что такие мероприятия, способствуют развитию физической культуры среди учеников. Педагоги, учителя и сами активно участвуют в сопровождении учеников.

«Такие мероприятия позволяют молодому поколению напрямую взаимодействовать с профессиональными игроками. Немаловажно, что досуг молодежи проходит с пользой и вокруг спорта происходит сплочение ребят. Поддержка болельщиков напрямую зависит от результатов игры нашей команды, поэтому хочется, чтобы баскетбол стал одним из самых ярких видов спорта в регионе», — прокомменировала руководитель комитета по спорту Новосибирского областного отделения «Опора Росси» Ольга Анисимова.