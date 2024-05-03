Бывший зек-инвалид, участвующий в ограблении ломбарда в Новосибирске, снимает видео о жизни в тюрьме

32-летний Андрей Михайленко, более известный как Андрей Бока по блогу «Вечерний урка», 11 лет просидел в тюрьме из-за разбоя и ограбления ломбарда.

Во время налета он получил два ранения – в живот и в ногу. После этого жизнь молодого человека изменилась – у него отказали ноги. Теперь он передвигается на инвалидной коляске.

Андрей исправился, раскаялся, обрел семью, занялся спортом, и теперь в своем блоге рассказывает молодым людям, как жить нельзя. О своей жизни и планах на будущее Андрей Бока рассказал «АиФ-Новосибирск».

Изначально, Андрей совершил ряд преступлений еще в детстве и подростковом возрасте, включая участие в драках, кражи и ограбления. В одном из эпизодов, он и его друзья атаковали магазин, что привело к его аресту и последующему заключению в тюрьму.

Однако после инцидента в 2015 году, когда он пытался ограбить ломбард и был ранен охранником, Андрей начал процесс исправления. Он раскаялся за свои поступки, нашел в себе силы измениться, создал семью и начал активно заниматься спортом. Его блог «Вечерний урка» стал площадкой, где он делится своим опытом и мотивирует других избегать путей преступности.

Хотя за последний год не было новых видео на его канале из-за переезда в другой город и личных проблем, Андрей планирует возобновить свою деятельность.