Эпидемиолог из Новосибирска оценил риски возникновения нового неизвестного вируса

Жители Новосибирска пожаловались на неизвестный вирус, сопровождающийся высокой температурой и давлением.

Жители Новосибирска стали чаще жаловаться на неизвестный вирус, сопровождающийся высокой температурой и повышенным артериальным давлением. Эпидемиолог Яков Новоселов рассказал о возможности появления нового вируса, вызывающего нетипичные симптомы, похожие на простуду, пишет МК в Новосибирске.

Пациенты испытывают симптомы, характерные для разных вирусов одновременно: ломота, першение в горле, повышение температуры. Позже возникает высокое давление и сильные головные боли.

Некоторые жители отмечают, что у них "зашкаливает" давление, сильно болит голова, сохраняется высокая температура, а затем появляется длительный кашель. Подозревается, что это может быть вызвано появлением нового вируса.

Яков Новоселов уточнил, что симптомы могут быть вызваны различными вирусами и бактериями. Появление артериального давления в сочетании с респираторными симптомами может указывать на интоксикацию или поражение нервной системы.

Эксперт также напомнил о возможных осложнениях при коронавирусе, связанных с нервной системой. Он призвал проходить соответствующие исследования при подобных симптомах, чтобы исключить сердечно-сосудистые проблемы.

Новоселов отметил, что три вируса циркулировали в популяции одновременно, создавая серьезную нагрузку на организм. Пик этого явления был несколько месяцев назад, и сейчас ситуация постепенно улучшается.