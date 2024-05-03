Футбольный турнир «Кубок Победы» пройдёт в Новосибирске

С 10 по 12 мая в Новосибирске пройдёт первый детский турнир по футболу «Кубок Победы». В мероприятии примут участие 8-летние спортсмены.

Всероссийский детский турнир по футболу приурочен к 79-й годовщине Великой Победы. Организатор мероприятия – медиахолдинг СибФМ Group при поддержке губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

В турнире примут участие 16 команд из Москвы, Воронежа, Оренбурга, Екатеринбурга, Нижневартовска, Красноярска, Иркутска, Омска, Томска, Кемерово, Новокузнецка, Барнаула, Новосибирска, Бердска, а также, Луганска, и Павлодара. Спортсмены разыграют золотой и серебряный кубок.

«Соревнования по футболу «Кубок Победы» это не только праздник спорта, но и возможность отдать дань уважения ветеранам и всем тем, кто внёс вклад в Великую Победу. Турнир способствует развитию патриотического воспитания и здорового образа жизни у подрастающего поколения», – заявила директор СибФМ Group Марина Волк.

На соревнования приглашены официальные лица Новосибирской области, а также звёзды российской эстрады и известные футбольные блогеры. На мероприятии запланирована автограф-сессия.

«Кубок Победы» состоится с 10 по 12 мая 2024 года с 10:00 до 18:00. Место проведения: стадион «Спартак» (ул. Фрунзе, 15).

Генеральный автопартнер: Группа компаний «Альт парк»

Партнер турнира: Сеть пиццерий Den’s Pizza, Федеральная Группа Компаний «Бизнес-Юрист», «Нуга Бест» — товарный знак южнокорейской компании «Nuga Мedical Co., Ltd.», DDA REAL ESTATE недвижимость за рубежом, ООО «Деревенское молочко».

Фуд партнёры: Авторская пекарня «ВафLand», Кафе-блинная Tinlinna, Нotdogs, FRESH JUICE, Фабрика мороженого «Гулливер».