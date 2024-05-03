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общество

Как безопасно покрасить яйца на Пасху: рассказали в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске поделились советами, как безопаснее всего красить яйца в Пасху.

Пресс-служба Новосибирского государственного технического университета НЭТИ сообщила, ссылаясь на слова кандидата технических наук Светлана Габелко, о том, что в стандартных красителях для покраски яиц на Пасху содержится такое вещество как азокрасители — оно является умеренно опасным.

Тогда, по словам специалиста, чтобы красители не попали в организм человека, рекомендуется согреть куриные яйца до комнатной температура, а после положить их на дно кастрюли в один слой и варить при слабом кипении в подсоленной воде полностью погруженными в воду.

Ранее Сиб.фм рассказывал, как правильно сварить яйца без трещин.

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Валерия Митрохина
Журналист

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