На 24% возросла выдача ипотечных кредитов в Новосибирской области

В Новосибирской области на 24% увеличилась выдача ипотечных кредитов.

Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ), в марте 2024 года в Новосибирской области выдали ипотечных кредитов на 12,71 млрд рублей — на 24% больше, чем в феврале.

Всего в Новосибирской области в марте было открыто 3,21 тыс. ипотечных кредитов. Это на 20% больше, чем в феврале, а средний чек ипотеки вырос на 3% и составил 3,96 млн рублей.

По мнению специалистов, увеличение связано с ростом доходов населения.

Также лидерами по размеру выданных ипотек в первом месяце весны стали Москва — +32% и 72,69 млрд рублей, Московская область — +21% и 43,63 млрд рублей и Санкт-Петербург — +29% и 31,74 млрд рублей.

Напомним, что стал известен график выплат пенсий и пособий новосибирцам в мае.