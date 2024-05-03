Новосибирская область вошла в топ-10 регионов России по спросу на вахтовиков

Новосибирская область вошла в десятку регионов России по спросу на вахтовиков.

Как сообщает пресс-служба hh.ru, Новосибирская область попала в десятку регионов с высоким спросом на вахтовиков.

С января по апрель 2024 года количество вакансий, предлагающих работу вахтовым методом, в РФ выросло на 36% по сравнению с таким же периодом 2023 года.

Больше всего вакансий открыто в Республике Башкортостан, Красноярском крае, Иркутской области, Москве и Свердловской области. Новосибирская область заняла седьмое место в рейтинге — 3% от всех открытых подобных предложений в 2024 году.

Всего, по сравнению с 2023 годом, объем таких вакансий в области увеличился на 34%. Средняя зарплата — около 152 300 рублей. При этом по России этот показатель составляет 142 500 рублей.

«Чаще всего работу вахтой предлагают водителям (17,9% от всех вахтовых вакансий), машинистам (10,0%), разнорабочим (6,3%), сварщикам (4,9%), токарям (4,8%), слесарям (4,0%), упаковщикам (3,4%), электромонтажникам (3,3%), монтажникам (3,0%) и прорабам (2,5%)», — гласит сообщение.

Напомним, что две организации из Новосибирска попали в санкционный список США.