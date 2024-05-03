Новосибирский священник рассказал, можно ли посещать кладбище на Пасху

Священник из Новосибирска поделился, что на Пасху не рекомендуется посещать кладбище.

Празднование Пасхи, главного православного праздника года, приходится на воскресенье, 5 мая. В этот день существует несколько запретов, включая посещение кладбища и поминание умерших. Протоиерей Дмитрий Бабкин из Каинской епархии рассказал изданию «АиФ-Новосибирск» о том, почему эти действия категорически не рекомендуется осуществлять.

По его словам, Церковь строго запрещает посещение кладбища в день Пасхи. Исключение составляют только похороны, в то время как все поминания должны быть перенесены на Радоницу.

Эта традиция возникла в советские времена. На Пасху люди зачем-то шли на кладбище, хотя это противоречит уставу Церкви», — отметил отец Дмитрий.

Поминать умерших в праздничный день тоже запрещено. Все поминовения обязательно переносятся на Радоницу.

Отметим, что Воскресение Христово традиционно вспоминают как победу жизни над смертью. Именно поэтому ее считают одним из главных и светлых праздников в христианстве. Так, поминовение усопших противоположно по смыслу Пасхе.