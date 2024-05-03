Открывающих свой бизнес сибиряков моложе 25 лет стало на 85% больше с начала 2024 года

Почти 40% молодых людей в регионе открывают свое дело в сфере розничной торговли

В первые три месяца 2024 года наибольший прирост по числу сибиряков, открывших новый бизнес, показали сферы операций с недвижимым имуществом (+83%), общепита (+60%) и розничной торговли (+58%). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Данные приводит компания «Деловая среда» (дочка Сбера).

Из них наибольшей популярностью у самых молодых предпринимателей (18–25 лет) пользуется розница: в этой сфере они открыли на 76% больше бизнесов год к году. В свою очередь, операции с недвижимым имуществом стали наиболее привлекательной сферой для открытия бизнеса предпринимателями от 36 до 45 лет: число таких субъектов малого бизнеса увеличилось ровно вдвое.

Суммарно почти половина новых бизнесов была запущена людьми в возрасте до 35 лет – 42%, еще 48% – 36–55-летними россиянами и 10% предпринимателями старше 56 лет.

В ходе исследования была изучена динамика регистраций почти 4 тыс. ИП и ООО через свой онлайн-сервис Деловой среды «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта» в 2024 году, где на долю ИП пришлось 89%, ООО – 11%.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Наибольший прирост числа регистраций новых компаний в первом квартале 2024 года мы зафиксировали в Республиках Хакасия и Алтай. Здесь появилось вдвое и больше, чем вдвое новых предпринимателей. Также в лидерах по приросту Томская область и Кузбасс, где число новых бизнесов выросло на 81% и 77% соответственно. В абсолютных значениях больше всего бизнесов было открыто в Новосибирской области, Красноярском и Алтайском краях».

В абсолютном выражении самым популярным видом бизнеса, который предприниматели регистрировали в прошлом году, стала розничная торговля. Затем идут пассажирские и грузоперевозки, оптовая торговля, строительство и операции с недвижимостью, общепит, персональные услуги, торговля автомобилями и мотоциклами, а также их ремонт, IT.